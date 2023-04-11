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    В горах Алматы сходят «мокрые» лавины

    11 Апреля 2023, 19:28

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы объявил о высоком уровне лавинной опасности в горах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время сходят «мокрые» лавины. У попавших под такие лавины практически нет шансов выжить», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    По данным синоптиков, из-за выпавших осадков в горах Алматы наблюдается прирост снега выше 60 см, специалисты отмечают высокий (красный) уровень лавинной опасности.

    «Только за последние двое суток в горах Алматы сошло 10 самопроизвольных лавин общим объемом около 50 тысяч кубометров. Из-за выставления блокпостов жертв и пострадавших нет. Большинство лавин сошли в труднопроходимых местах, остановились на склонах гор, ущерба нет», - добавили в департаменте по ЧС.

    В МЧС ранее напоминали, что с 8 по 12 апреля в связи с оттепелью, ожиданием сильных осадков ночью и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Безопасность МЧС
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