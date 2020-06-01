В горах Алматы найдено тело пропавшей туристки Асель Панаргалиевой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматы найдено тело пропавшей в прошлом году туристки Асель Панаргалиевой. Информацию подтвердили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 26-летняя девушка пропала 9 ноября 2019 года. Она одна отправилась в сторону Большого Алматинского пика, в 13:00 разместила в социальной сети видео с вершины и больше на связь не выходила.

10 ноября, после обращения родственников, спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) были начаты поисково-спасательные работы по поиску пропавшей. 12 ноября спасатели прекратили ее поиски. Но в тот же день родственники обратились с просьбой продолжить поисково-спасательную операцию. Ее возобновили утром 13 ноября, однако поиски не дали результатов.

Также была проведена масштабная работа, неоднократно обследованы ущелье Проходное, перевал Джусалы-Кезень, маршруты от космостанции до Большого Алматинского озера и от Большого Алматинского озера до Коммунальника (бывший дом отдыха).

Спасатели РОСО совместно с сотрудниками пограничного поста обследовали все открытые строения Тянь-Шаньской астрономической обсерватории. На борту АО «Казавиаспас» спасателями РОСО был выполнен облет территории, где могла пропасть девушка. Облет длился полтора часа, на расстоянии максимально приближенном к горным склонам.

С воздуха обследовано Проходное ущелье, перевал Джусалы-Кезень. Большой Алматинский пик тщательно обследован со всех сторон, осмотрены склоны пика Турист. Исследованы все прилегающие отроги и разделительные гребни.

Помимо прежних маршрутов, обследованы русло реки Большая Алматинка, проверялись участки с обеих сторон от дороги до ущелья Аюсай. Далее территория поисков вновь расширилась, обследован участок автодороги от Большого Алматинского озера до подножья пика Советов, дорога до отеля «Альпийская роза». На каждом из маршрутов был задействован кинологический расчет, но следов пропавшей девушки не обнаружили. Поисково-спасательные работы продолжались по сей день.