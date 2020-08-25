В Гонконге описали первый случай повторного заражения коронавирусом

ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Ученые Гонконгского университета сообщают, что обнаружили первый зарегистрированный случай повторного заражения коронавирусом. Диагноз был вторично поставлен мужчине, уже переболевшему Covid-19 четыре с половиной месяца назад. На момент повторного тестирования, обнаружившего инфекцию, пациент не проявлял никаких признаков заболевания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

Исследование вируса показало, что его РНК значительно отличается от генетического кода того штамма SARS-Cov-2, что вызвал первый случай заражения.

Ученым известно, что люди, переболевшие Covid-19, приобретают иммунитет к вирусу, однако до сих пор неизвестно, насколько эффективна эта защита и как долго она продолжается. Случай с пациентом в Гонконге демонстрирует, что иммунитет к вирусу, от которого скончалось уже более 800 тысяч человек по всему миру, может быть весьма непродолжительным.

33-летний житель Гонконга, переболевший Covid-19, был выписан из больницы в апреле - врачи признали его полностью здоровым. Однако в августе, вернувшись из поездки в Испанию, он сдал обязательный тест в аэропорту - и тот вновь подвердил наличие вируса.

Ранее китайские власти уже сообщали о нескольких случаях повторного выявления вируса. По их данным, речь идет о 5-15% переболевших, однако нельзя с уверенностью утверждать, были ли эти люди действительно заражены повторно или их недолечили в первый раз.

Гонконгский пациент не проявлял никаких симптомов болезни. Его второе заражение было обнаружено случайно в ходе рутинной проверки в аэропорту.

Если выяснится, что люди могут заражаться новым вирусом более одного раза (как это случается, например, с гриппом), это существенно затруднит вакцинацию - даже в том случае, если эффективная вакцина будет разработана в ожидаемые сроки.

Впрочем, ВОЗ заявляет, делать какие-либо выводы пока преждевременно, поскольку речь идет о единичном случае возможного повторного заражения.

Результаты обследования гонконгского пациента еще не опубликованы в научной литературе, так что многие аспекты этого случая пока не ясны.



