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    В голосовании на парламентских выборах принимают участие свыше пяти тысяч содержащихся в СИЗО - КУИС

    10 Января 2021, 08:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан», совершеннолетние граждане РК, содержащиеся в следственных изоляторах, приговор в отношении которых не вступил в законную силу, обладают всеобщим активным избирательным правом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КУИС.

    В целях реализации прав следственно-арестованных лиц в 16 следственных изоляторах УИС республики были образованы закрытые избирательные участки, входящие в избирательные округа по месту их дислокации, где свыше 5 тысяч человек принимают участие в голосовании на очередных парламентских выборах Республики Казахстан.

    В помещениях, где проходит избирательный процесс, обеспечен соответственный контроль, охрана и надлежащий надзор.

    Участниками избирательного процесса соблюдаются все необходимые санитарно-противоэпидемические требования.

    Все члены избирательной комиссии, в том числе наблюдатели, в регионах, которые по состоянию на 5 января текущего года находились в красных и желтых зонах, предварительно проходили лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР.

    Кроме того, доступ в избирательные участки следственных изоляторов произведен в соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность следственных изоляторов и конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан.

    В следственных изоляторах республики содержатся около 6 тысяч лиц.

    Пресс-служба Комитета УИС МВД РК

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Пенитенциарная система Выборы-2021
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