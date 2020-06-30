В глобальном масштабе темпы распространения пандемии только растут – глава ВОЗ

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Вот уже полгода мир борется с неизвестным ранее коронавирусом COVID-19. И несмотря на принимаемые меры, пандемия не только не остановилась, но продолжает распространяться и убивает сотни тысяч человек. Об этом на пресс-конференции в Женеве предупредил генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос и его коллеги Майк Райан и Мария Ван Веркхове, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Новости ООН.

«Шесть месяцев назад никто из нас не мог даже представить себе, что этот неизвестный вирус полностью перевернет весь мир – и нашу жизнь», - сказа д-р Тедрос, напомнив, что ровно полгода назад, 31 декабря 2019 года, Всемирная организация здравоохранения получила первое сообщение о странных случаях пневмонии в Китае. За это время неизвестным ранее вирусом, получившим название COVID-19, заразилось более 10 млн человек, а 500 тысяч больных умерли.

Он напомнил об огромной работе, которую проделала ВОЗ: от обучения медработников и переправки миллионов защитных и диагностических средств в нуждающиеся страны до координации разработки и испытаний потенциальных лекарств и вакцин от COVID-19 и мобилизации средств на борьбу с пандемией.

Кроме того, ВОЗ вместе с Европейской комиссией и другими партнерами также запустила проект, цель которого - как только появится вакцина, обеспечить ею всех и каждого, и в первую очередь тех, кто подвержен наибольшему риску заражения COVID-19. Но, как подчеркнул д-р Тедрос, при всей важности вакцины как инструмента долгосрочного контроля над COVID-19, спасать людей нужно сейчас, и сделать это можно, выполняя пять рекомендаций ВОЗ.

Работать с людьми

«Каждый из нас должен осознать, что он не беспомощен: все мы можем принять меры, которые защитят и нас самих, и окружающих, - подчеркнул д-р Тедрос. – Ваше здоровье – в ваших руках!».

Он поясняет, что речь идет о соблюдении физической дистанции, о гигиене рук, о том, чтобы там, где нужно, носить маски, прикрывать рот при кашле и чихании, чтобы не выходить из дома в случае плохого самочувствия и делиться с другими только достоверной информацией из надежных источников.

Остановить передачу вируса

Генеральный директор ВОЗ отмечает, что прервать цепочку заражения могут и должны все страны, даже те, где еще нет подтвержденных случаев COVID-19. Для этого необходимо, чтобы все медработники были обучены работе с больными COVID-19 и были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Чрезвычайно важно усовершенствовать систему отслеживания случаев заражения, причем для этого не нужны сложные технологии. Выявлением людей, контактировавших с больным, и помещением их под карантин, по словам Тедроса, могут заниматься самые разные специалисты, и необязательно медицинские сотрудники – что и происходит во многих странах.

Спасать жизни

«Раннее выявление и медицинский уход – вот что спасает жизни. Обеспечение кислородом и дексаметазоном тяжелых пациентов – вот, что спасает жизни. Особое внимание к группам высокого риска, включая пожилых людей, проживающих в домах престарелых, - вот что спасает жизни», - подчеркнул глава ВОЗ.

Он привел в пример Японию, где доля пожилого населения – самая высокая в мире, но смертность среди них – невелика.

Ускорить исследования и разработку лекарств и вакцин

По словам д-ра Тедроса, мы уже очень много поняли о коронавирусе, но многое еще неизвестно. Он сообщил, что на этой неделе состоится уже второе совещание, цель которого – оценить, чего удалось достичь в этой области и пересмотреть приоритеты на следующий этап пандемии.

Усилить политическое руководство

«Мы постоянно говорим о том, что ключевым условием успеха действий по спасению людей и минимизации социально-экономических последствий являются национальное единство и глобальная солидарность», - напомнил руководитель ВОЗ.

Он предупредил, что всем странам придется решать, как нам «жить с вирусом», поскольку это станет «новой нормой». А сейчас нужно остановить его распространение, ведь при том, что кое-где ситуация улучшается, в глобальном масштабе темпы распространения пандемии только растут. Во многих странах, где были сняты введенные раньше жесткие ограничения, появляются новые случаи заражения COVID-19.

Коллега главы ВОЗ Майк Райан добавил, что людям пришлось пойти на серьезные жертвы, но карантин и другие строгие меры дали «бесценную возможность» наладить четкую систему мониторинга и отслеживания контактов, как это было сделано, например, в Германии, Южной Корее, Японии и других странах. Тем, кто этого не сделал, по словам Райана, теперь приходится наверстывать упущенное, но дается это очень трудно.

«Нам всем хочется, чтобы все это закончилось, чтобы мы смогли вернуться к нормальной жизни, - сказал д-р Тедрос. – Но в реальности, конца пандемии пока даже не видно».

«Худшее еще впереди», - добавил он.

В то же время мы знаем, что всесторонний, последовательный подход дает результаты, и остановить распространение вируса – вполне возможно. По словам Тедроса, пришло время всем правительствам подписаться под необходимостью действий на пяти направлениях, о которых он говорил: работать с населением, остановить передачу вируса, спасать людей, активизировать научные исследования и разработки и повести за собой остальных.



