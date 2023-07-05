Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В главной резиденции Джо Байдена обнаружен кокаин

    5 Июля 2023, 09:44

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - В Белом доме в Вашингтоне в воскресенье случился небольшой переполох: охрана нашла неизвестный порошок, и аппарат президента США срочно эвакуировали. Как сообщила во вторник американская пресса, порошок оказался кокаином. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    О том, что найденный порошок — кокаин, объявили газета Washington Post и агентство AP, сославшись на пожарную охрану Вашингтона и правоохранительные органы.

    Пресс-секретарь Секретной службы США Энтони Гульельми сообщил Би-би-си, что порошок был найден в девятом часу вечера в воскресенье (в Европе была ночь), и Белый дом был закрыт в качестве меры предосторожности.

    По словам Гульельми, охрана президента тут же вызвала пожарных, и те быстро установили, что найденное вещество не представляет собой опасности.

    Тем не менее, порошок был отправлен на дополнительный анализ.

    Пресс-секретарь добавил, что сейчас идет расследование, каким образом порошок попал в Белый дом.

    Порошок был найден в Западном крыле Белого дома, где, в частности, расположены Овальный кабинет — рабочий кабинет президента, а также офисы вице-президента, главы аппарата Белого дома, пресс-секретаря администрации и кабинеты сотен других сотрудников.

    Президента Джо Байдена в воскресенье в Белом доме не было — он находился в резиденции Кэмп-Дэвид.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    США Мировые новости Президент США
    Новости по теме
    Новости по теме
    Миллион долларов ученому за выделение и изолирование вируса SARS-CoV-2 – фейк
    В Канаде ребенок с психзаболеванием может получить право на эвтаназию – фейк
    В Стамбуле запасы воды сократились до 40% от нормы
    Талибы объяснили запрет салонов красоты в Афганистане
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 Очередная ярмарка начала работу в столице
    5 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города