В Германии заражаемость коронавирусом стремительно растет седьмой день подряд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За минувшие сутки в Германии зарегистрировано более 133,5 тысячи новых случаев коронавируса. Минздрав ожидает пика к середине февраля, когда суточное количество новых заражений может достигнуть нескольких сот тысяч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

В Германии заражаемость коронавирусом вновь обновила пиковые значения. На утро четверга, 20 января, коэффициент заражаемости повысился до 638,8 случая на сто тысяч населения, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Только днем ранее этот показатель составлял 584,4, а неделю тому назад - 427,7 случая на сто тысяч населения.

За минувшие сутки в Германии выявлено еще 133 536 случаев инфицирования (накануне - 112 323). Это означает, что заражаемость коронавирусом в ФРГ растет уже на протяжении семи дней подряд и второй день обновляет максимумы по суточному количеству заражений.

За прошедшие 24 часа в Германии также зафиксировано 234 летальных исхода. В целом, за все время пандемии в ФРГ умерли от коронавируса уже 116 315 человек, общее число инфицированных достигло 8 320 386. Коэффициент загруженности отделений интенсивной терапии - важнейший критерий при усилении или ослаблении антикоронавирусных ограничений в Германии - составил 3,34 на сто тысяч населения.

Пик новой волны ожидается в середине февраля

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) полагает, что пик нынешней волны придется на середину февраля, когда в стране, возможно, будет ежедневно фиксироваться несколько сот тысяч новых случаев заражения. В интервью медиакомпании ZDF вечером 19 января министр сказал, что это случится не обязательно, но с большой долей вероятности.

При этом Лаутербах отметил, что ситуация в Германии сложнее, чем в Италии, Франции, Великобритании и ряде других стран, поскольку в ФРГ очень много непривитых в старшей возрастной группе. Он пояснил, что, к примеру, в Англии доля непривитых среди людей в возрасте от 50 лет составляет лишь один - два процента. «Таких показателей нам не достичь», - констатировал он.