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    В Германии зафиксирован резкий прирост случаев коронавируса за сутки

    20 Августа 2020, 15:53

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – В Германии за последние сутки было зафиксировано более 1 700 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таких цифр относительно случаев COVID-19 в стране не было с апреля этого года, когда в стране наблюдался пик вируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    По данным Института Роберта Коха, за последние 24 часа в Германии от коронавируса умерли 10 человек. Таким образом, с учетом рекордного прироста новых случаев – 1 707 случаев, общее число заражений COVID-19 достигло 228 621, а количество жертв нового вируса в стране выросло до 9 253.

    Deutsche Welle отмечает, что количество новых случаев растет как в Германии, так и по всей Европе в связи с летними каникулами и отпусками. Возвращающиеся из отпусков люди, вечеринки и семейные посиделки приводят к приросту новых случаев. Хотя некоторые эксперты считают, что прирост именно в Германии связан с тем, что стало проводиться больше тестов на COVID-19.

    Немецкое агентство сообщает, что Норвегия вводит десятидневный карантин для всех тех, кто прибывает из Австрии, Греции, Великобритании и Ирландии, начиная с 22 августа.

    Помимо этого, сегодня правительство Великобритании введет карантин для всех пребывающих из Хорватии.

    Ситуация с новыми случаями заражения COVID-19 в Италии также ухудшилась – в среду в стране был зарегистрирован резкий скачок – 642 новых случая заражения за 24 часа. Последний раз более 640 новых случаев фиксировалось в Италии в конце мая – 669 случаев заражения за сутки. Также в стране в среду от коронавируса умерли семь человек.

    По данным Deutsche Welle, Германия и Франция хотят увеличить финансирование, предоставляемое Всемирной организации здравоохранения после пандемии коронавируса.

    На сегодня в мире зарегистрировано более 22,4 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией, а общее число смертей от нового вируса составило более 787 тысяч.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Германия
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