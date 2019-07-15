В Германии ведется расследование против кандидата на пост главы Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Комитет парламента Германии проводит расследование в отношении министра обороны Урсулы фон дер Ляйен, претендующей на пост председателя Европейской комиссии, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на журнал Politico.

Следственныйкомитет Бундестага (самый «жёсткий» инструмент который депутаты могутиспользовать для расследования правительственных преступлений) изучает, какимобразом выгодные контракты от немецкого оборонного ведомства были заключены свнешними консультантами без надлежащего контроля, и способствовала ли этимсделкам сеть неофициальных личных связей.

ДепутатыБундестага, рассматривающие это дело, уже заявили, что Урсуле фон дер Ляйен всеравно придется отвечать на их вопросы, даже если она будет утверждена вкачестве председателя Еврокомиссии.

«Какаябы ни была работа госпожи фон дер Ляйен в будущем, она никоим образом неизменит того факта, что комитет будет вызывать её и задавать вопросы», -приводятся слова члена парламента и представителя по политике безопасностиоппозиционной партии «Зелёных» Тобиаса Линднера.

Вноябре прошлого года министр обороны, которая является давней соратницейканцлера ФРГ Ангелы Меркель, сказала парламенту Германии, что при найме внешнихконсультантов были допущены «ошибки», и что «этого не должно было случиться».Но она защищала использование таких консультантов, заявив, что они должны былипровести реформу министерства.

Фондер Ляйен заявила, что проблемы возникли вследствие совокупности обстоятельств,таких как небрежность, стремление выполнить задачу быстро и ошибки людей,перегруженных работой. Но следствие предполагает, что некоторые консультантыимели привилегированный доступ к чиновникам министерства, которые помогли имобойти правила и выиграть контракты на миллионы евро.

Хотянет никаких предположений о том, что сама фон дер Ляйен была частью этойдеятельности, тем не менее, более широкое использование внешних консультантовстало отличительной чертой её пребывания на посту министра обороны с декабря2013 года.

Впервыеобщественность узнала о скандале осенью 2018 года, когда в СМИ попаливнутренние сообщения Федерального аудиторского управления Германии.Наблюдатель, который следит за движением денежных средств правительстваГермании, отметил десятки нарушений при найме внешних консультантовминистерством обороны ФРГ.

В2015 году, например, министерство потратило до 100 млн евро на внешнихконсультантов, но официально заявило только о 2,2 млн евро. Год спустя министерствопотратило до 150 млн евро на консультантов, заявив лишь о 2,9 млн евро.

Основнаякритика аудиторов заключалась не в том, что министерство оплатило услугивнешних консультантов - что, по мнению экспертов по безопасности, необходимо,особенно когда речь идет о применении новых цифровых технологий. Скорее речьшла о том, как распределялись контракты. Помимо прочего, вызывают вопросы договоры,заключённые с фирмами «Аксенчер» (Accenture) и «Маккинси» (McKinsey).

Проанализировав56 из 375 контрактов, заключенных с консультантами в 2015 и 2016 годах,Федеральное аудиторское управление обнаружило, что в подавляющем большинствеслучаев министерство обороны не предоставило достаточных оснований для принятиярешения о необходимости внешних консультаций. В более чем трети случаевпроцедуры не соответствовали обычным правилам присуждения контрактов.

Послетого как скандал получил резонанс, оборонное ведомство пообещало принять мерыдля предотвращения дальнейших ошибок. Но после того, как некоторыевысокопоставленные чиновники отказались разговаривать с парламентариями,депутаты объединились и создали следственный комитет в декабре 2018 года, которыйпозволяет им вызывать свидетелей.

Отметим,Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС номинированана пост главы Еврокомиссии на 2019-2024 годы. Теперь 16 июля её долженутвердить в этой должности Европейский парламент на пленарной сессии вСтрасбурге.