В Германии разрешили вакцинацию подростков от 12 лет и старше

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - При «тщательной оценке» преимущества вакцинации подростков от коронавируса перевешивают возможные риски, отметили в Постоянном комитете по вакцинации. Глава Минздрава ФРГ назвал это решение «хорошей новостью», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dw.com.

Постоянный комитет по вакцинации (Stiko) рекомендует введение вакцин от коронавирусной инфекции подросткам в возрасте от двенадцати лет и старше. Как заявили в Stiko в понедельник, 16 августа, эксперты пересмотрели свою оценку.

Согласно заявлению Stiko, корректировка была сделана в результате обработки дополнительной информации о возможных побочных эффектах, в частности, при широкомасштабной программе вакцинации подростков в США, где, по данным комитета, уже вакцинированы почти десять миллионов молодых людей. Так, изучалась информация о случаях воспаления миокарда, которые являются очень редким побочным эффектом вакцинации, особенно у подростков мужского пола. Полученные данные показали, что при соответствующей медицинской помощи они протекают легко.

Кроме того, «математическое моделирование» показало, что, учитывая дельта-вариант, который сейчас также доминирует в Германии, существует «значительно более высокий риск» заболевания в случае возможной четвертой волны инфекций осенью, указывает Stiko. При «тщательной оценке» преимущества вакцинации перевешивают возможные риски, отметили в комитете.

Федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) назвал заявление Stiko «хорошей новостью». «Родители молодых люди получили четкую рекомендация принять решение в пользу вакцинации», - цитирует его агентство AFP.

По словам министра, в Германии доступна вакцина в достаточном количестве для всех возрастных групп. При желании вакцинация может «состояться уже на этой неделе».

По данным Института имени Роберта Коха, на 15 августа в Германии полностью привиты более 47 млн человек (57,2 процента населения). 63,2 процента жителей страны получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.