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    В Германии предотвращен теракт с применением химического оружия

    8 Января 2023, 21:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На западе Германии полиция арестовала двух человек, которым предъявлены обвинения в подготовке теракта с применением химического оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

    Подозреваемые, по данным СМИ, 32-летний выходец из Ирана и его брат. Они готовили нападение с применением цианида и рицина. В их квартире прошел обыск — эксперты были в костюмах химической и биологической защиты. В прокуратуре заявили, что в квартире следов ядов не обнаружено, тем не менее, по данным следствия, доказательства получены.

    Правоохранительные органы пока отказываются от развернутых комментариев.

    Фото: Daniel Löb, dpa, Globallookpress
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