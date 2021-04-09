В Германии побили рекорд количества вакцинированных в сутки

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - За сутки 8 апреля в Германии получили вакцину от коронавируса 719 тысяч жителей, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Германия добилась рекордного количества прививок Covid-19 в сутки после того, как семейным врачам разрешили ставить вакцины. В начале текущей недели около 35 тысяч врачей общей практики подключились к вакцинации пациентов по всем землям ФРГ, что существенно помогло властям ускорить вакцинацию населения.

Уже 7 апреля в Германии было использовано 656 тысяч доз, что на 290 тысяч больше, чем в предыдущие сутки. Кроме того, с начала апреля в страну поступают дополнительные объемы вакцин.

Почти 14 процентов жителей Германии получили одну дозу. Почти 6 процентов населения получили обе дозы.

Пока семейным врачам доступен небольшой запас доз. В первую неделю данные врачи в совокупности получат 940 тысяч вакцин, что в среднем составляет 26 доз на одного врача.

Тем не менее, с 26 апреля ожидается увеличение поставок препаратов – и семейным врачам будет доступно более трех миллионов доз в неделю.

В общей сложности в Германии с начала вакцинации, с конца декабря 2020 года, введено 16,26 млн доз вакцин.



