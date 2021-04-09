Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    В Германии побили рекорд количества вакцинированных в сутки

    9 Апреля 2021, 18:13

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - За сутки 8 апреля в Германии получили вакцину от коронавируса 719 тысяч жителей, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Германия добилась рекордного количества прививок Covid-19 в сутки после того, как семейным врачам разрешили ставить вакцины. В начале текущей недели около 35 тысяч врачей общей практики подключились к вакцинации пациентов по всем землям ФРГ, что существенно помогло властям ускорить вакцинацию населения.

    Уже 7 апреля в Германии было использовано 656 тысяч доз, что на 290 тысяч больше, чем в предыдущие сутки. Кроме того, с начала апреля в страну поступают дополнительные объемы вакцин.

    Почти 14 процентов жителей Германии получили одну дозу. Почти 6 процентов населения получили обе дозы.

    Пока семейным врачам доступен небольшой запас доз. В первую неделю данные врачи в совокупности получат 940 тысяч вакцин, что в среднем составляет 26 доз на одного врача.

    Тем не менее, с 26 апреля ожидается увеличение поставок препаратов – и семейным врачам будет доступно более трех миллионов доз в неделю.

    В общей сложности в Германии с начала вакцинации, с конца декабря 2020 года, введено 16,26 млн доз вакцин.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Здравоохранение Евросоюз Германия Коронавирус в мире Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Двое погибли в результате стрельбы на территории завода Mercedes-Benz в Германии
    Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Более 19 тысяч казахстанцев умерли от коронавируса с начала пандемии
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров