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    В Германии нашли неплательщика алиментов полицейские СКО

    19 Февраля 2021, 11:08

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские разыскивают 21 неплательщика алиментов, 19 должников и 19 человек, утративших связь с родственниками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, должников находят и ближнем, и дальнем зарубежье.

    «Один из должников ранее выехал в Германию. Сотрудникам миграционной службы удалось созвониться с ним, разъяснить ситуацию о том, что по решению суда он является должником по алиментам. Теперь после подтверждения официальными органами его местонахождения материал будет передан судебным исполнителям», - рассказал начальник управления миграционной службы Талгат Абилов.

    Другая категория – люди, которые на протяжении долгого времени не выходят на связь с родными.

    Жительница Тайыншинского района обратилась в полицию с просьбой найти ее 52-летнего брата. Он уехал на заработки и с сентября перестал выходить на связь.

    «Потребовалось два дня, чтобы установить: мужчина официально не трудоустроен, подрабатывает разнорабочим в одном из столичных хозяйств. Женщине помогли связаться с братом, после нескольких месяцев она услышала голос родного человека», - добавили в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Германия МВД РК Общество
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