В Германии мигрант столкнул под поезд женщину с ребенком

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ. КАЗИНФОРМ – 29 июля на центральном вокзале Франкфурта-на-Майне мужчина столкнул на рельсы 8-летнего мальчика и его мать под прибывающий высокоскоростной поезд. Ребенок погиб, женщина выжила, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Преступник пытался сбежать, но был задержан очевидцами ипередан полиции.

По данным полиции, свидетели сообщили, что злоумышленниктакже пытался столкнуть на рельсы другого человека во время приближения поездамеждугородного экспресса, но потенциальной жертве удалось избежать падения.

Следствие установило, что нападавший - проживающий вШвейцарии 40-летний гражданин Эритреи. Женат и является отцом троих детей. Поинформации следователей, каких-либо связей между ним и жертвами не обнаружено.Мужчина получил убежище в Швейцарии в 2008 году. Местные власти считали егоинтеграцию в общество образцовой, об этом даже сообщали швейцарские СМИ,отметил глава МВД Германии. Тем неменее, пять дней назад мужчина угрожал соседу ножом, и впоследствии был выданордер на его арест. Это могло послужить причиной его поездки в Германию.

У германской прокуратуры нет доказательств того, чтомужчина, обвиняемый в убийстве и покушении на убийство, находился в состояниинаркотического или алкогольного опьянения. Нападавший пока не прокомментировалсвои мотивы. Его намерены подвергнуть психиатрической экспертизе.

Вскоре после трагедии люди начали приносить цветы и свечи кстихийному мемориалу на вокзале. Глава немецкого МВД назвал происшествие «хладнокровнымубийством» и «ужасным преступлением».

30 июля, на специально созванной пресс-конференции в Берлинеминистр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что численностьсотрудников полиции на немецких железнодорожных вокзалах следует увеличить.Кроме того, следует изучить технические возможности для усиления безопасности,добавил министр, который прервал свой отпуск из-за недавней трагедии на вокзалеФранкфурта-на-Майне.