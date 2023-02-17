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    В Германии бастуют аэропорты

    17 Февраля 2023, 16:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Германии утром в пятницу, 17 февраля, началась забастовка аэропортов, приведшая к масштабному параличу воздушного сообщения в стране. Стачка началась ночью в аэропорту Ганновера – единственном из семи участвующих в конфликте аэропортов, которому разрешена работа в ночное время. По сообщению профсоюза Ver.di, ганноверский аэропорт фактически прекратил работу. Организаторы забастовки намерены по возможности предотвратить все полеты и в аэропортах Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Штутгарта, Бремена, Гамбурга и Дортмунда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    По оценкам объединения аэропортов ADV, из-за отмены 2 340 рейсов пострадают почти 300 тысяч пассажиров. Объединение назвало происходящее беспрецедентной эскалацией трудового конфликта. Один только авиаконцерн Lufthansa был вынужден отменить около 1 300 рейсов. Новые отмены произошли фактически сразу после масштабного компьютерного сбоя в аэропортах, который был устранен только 15 февраля.

    Работники госсектора в Германии в настоящее время проводят забастовки не только в аэропортах, пытаясь добиться улучшения условий труда. На 17 февраля запланированные массовые акции трудящихся в поддержку своих требований.

    Ver.di добивается для 2,5 млн своих членов повышения зарплаты на 10,5 % и единовременной выплаты в размере 500 евро. Срок действия трудового соглашения должен составить 12 месяцев. Работодатели отвергают эти требования. Следующий раунд переговоров назначен на 22-23 февраля в Потсдаме.

    15 февраля сообщалось, что компьютерный сбой вызвал хаос в аэропорту Франкфурта.

    Ранее казахстанская авиакомпания проинформировала об отмене рейса 17 февраля из-за забастовки немецких профсоюзов.

    Фото: dw.com

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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