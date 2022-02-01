Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В Германии арестованы подозреваемые в убийстве двух полицейских

    1 Февраля 2022, 22:22

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Полиция Германии арестовала подозреваемых в убийстве двоих полицейских в понедельник, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    24-летняя сотрудница полиции и ее 29-летний коллега были застрелены в местности Кусел, недалеко от города Кайзерслаутерн после того, как они остановили автомобиль с подозреваемыми. Перед смертью стражи правопорядка успели передать сообщение по рации: «Они стреляют». Немецкая пресса пишет, что полицейские, возможно, обнаружили запрещенные предметы в автомобиле подозреваемых.

    В тот же день немецкая полиция арестовала двух подозреваемых. Спецназ арестовал 38-летнего мужчину в городе Зульцбахе на западе земли Саар после масштабной засады. Другой, мужчина 32 лет, позже был арестован в том же районе без сопротивления. Аресты произошли в 37 километрах от убийства.

    По словам представителя полиции, подозреваемых допросят, чтобы выяснить, были ли у них другие сообщники. Оба подозреваемых являются гражданами Германии. Во время обысков у них изъято оружие.

    Канцлер Германии Олаф Шольц написал в Twitter: «Глубоко опечален тем, что произошло в Куселе. Мои соболезнования семьям двух молодых полицейских. И я думаю о многих полицейских, которые каждый день рискуют своей жизнью, чтобы защитить граждан страны. Мы должны быстро выяснить мотивы преступления».

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Происшествия Германия Криминал
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    За безопасностью выпускников будут следить около 500 полицейских в Акмолинской области
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    Жительница Туркестанской области украла деньги у бывшего мужа
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге