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    В Генпрокуратуре разъяснили, на какой срок имеют право задерживать граждан

    13 Января 2022, 19:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Генеральной прокуратуре разъяснили, на какой срок имеют право задержать граждан в полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    По подозрению в совершении преступления без санкции суда возможно задержание на срок не более 48 часов (ч.2 ст.14 УПК).

    Но при подозрении в совершении особо тяжкого, террористического или экстремистского преступления, преступления в ходе массовых беспорядков, а также в условиях чрезвычайного положения допускается задержание на срок не более 72 часов (ч.4 ст.131 УПК).

    В целях пресечения административного правонарушения, установления личности подозреваемого, составления протокола возможно задержание сроком до 3-х часов.

    Если санкция статьи, по которой возбуждено административное дело, предусматривает в качестве одной из мер взыскания арест, то возможно задержание до 24 часов (ч.3 ст.789 КоАП).

    Лица, допустившие нарушение порядка, установленного в связи с введением комендантского часа, могут быть задержаны до окончания комендантского часа, а те из них, которые не имеют при себе документов, – до установления их личности, не более чем на 48 часов (ч.2 ст.789 КоАП).

    При этом с санкции суда задержанные, личность которых не установлена, помещаются в приемники-распределители. После установления личности, если в их действиях не усматривается признаков уголовных или административных правонарушений, они немедленно отпускаются без применения каких-либо мер.

    Следует отметить, что всем доставленным и задержанным лицам обеспечивается их конституционное право на защиту и получение квалифицированной юридической помощи.

    Граждане и их представители вправе обратиться с соответствующими заявлениями в территориальные органы полиции и прокуратуры. По каждому обращению будет проведена проверка.

    Генеральная прокуратура Республики Казахстан призывает граждан соблюдать законность, не поддаваться на дезинформацию и доверять только официальным источникам информации.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Права человека Генпрокуратура МВД РК
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