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    В генпрокуратуре опровергли информацию о причастности российской стороны к задержанию Дикого Армана

    5 Января 2023, 14:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопрос причастности российской стороны к задержанию известного криминального авторитета Дикого Армана прокомментировал генеральный прокурор РК Берик Асылов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В кулуарах Мажилиса главе надзорного органа РК задали вопрос о том, что ранее в СМИ сообщалось, что известный криминальный авторитет Арман Джумагельдиев по прозвищу Дикий Арман заявлял, что к его задержанию имеет отношение российская сторона.

    Генпрокурор ответил, что эта информация не соответствует действительности.

    «Нет, у нас такой информации нет», - сказал Берик Асылов.

    Ранее сообщалось, что генеральный прокурор РК Берик Асылов, выступая на пленарном заседании Мажилиса, сообщил, что в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей покинул свои здания, некоторые здания ДКНБ были оставлены по указанию Карима Масимова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Генпрокуратура Алматинская трагедия Январские события
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