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    В Генпрокуратуре обсудили новшества административной юстиции

    23 Апреля 2021, 19:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Генеральной прокуратуре РК проведен семинар по обсуждению основных положений нового Административного процедурно-процессуального кодекса (АППК), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В семинаре по ВКС приняли участие судья Верховного суда – А. Тукиев и представитель Министерства юстиции Д. Сулейменов, являющиеся разработчиками АППК, а также сотрудники территориальных прокуратур.

    Подробно обсуждены особенности административной процедуры и судопроизводства по АППК, которые начнут действовать с 1 июля т.г.

    Важно отметить, что новый кодекс поспособствует дальнейшему развитию концепции «Слышащего государства», озвученной Президентом страны.

    Кодекс повысит качество принимаемых решений государственными органами и квазигосударственным сектором, в том числе по обращениям и жалобам граждан.

    Если граждане и юридические лица не согласятся с решениями административных органов они могут обжаловать их в новые специализированные административные суды.

    При этом в АППК введен принцип активной роли суда, где суд собирает по собственной инициативе доказательства, (если они являются недостаточными), судья будет оказывать содействие гражданину в формулировании исковых требований, исключены формальные основания для возврата исков.

    В целом, семинар позволил выработать консолидированную позицию по правоприменительной практике норм нового кодекса.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Генпрокуратура
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