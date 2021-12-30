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    В Генеральной прокуратуре прокомментировали полную отмену смертной казни

    30 Декабря 2021, 11:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Старший помощник Генерального прокурора Руслан Токтагулов поделился мнением по поводу полной отмены смертной казни в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это движение за права человека началось много веков назад, и примерно в XVII веке во многих странах Европы началась борьба за отмену смертной казни. В тот период было много противников этого движения. В недавней истории тоже несколько раз отменяли смертную казнь, буквально на год, на полгода, а затем восстанавливали», - сказал Руслан Токтагулов в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа», отвечая на вопрос, не повысит ли принятый закон уровень преступности.

    Он пояснил, что речь идет о 1917, 1925 и 1948 годах.

    «По всему миру этим вопросом занимаются известные криминологи, в том числе общественные организации. Они приводят доводы о том, что уровень преступности не связан с различными видами наказаний, которые устанавливаются за эти преступления. Преступность имеет социально-экономические корни – это воспитание, образование, условия жизни человека», - заключил спикер.

    Напомним, Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни».

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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