В Генеральном штабе Вооруженных сил подвели итоги подготовки по специальности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве обороны состоялось совещание под руководством первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба ВС РК генерал-лейтенанта Мурата Бектанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В селекторном режиме главнокомандующие видами Вооруженных сил, командующие родами войск и войсками региональных командований, начальники структурных подразделений доложили о ходе боевой подготовки войск.

В настоящее время в Вооруженных силах Казахстана продолжается реализация мероприятий по борьбе с COVID-19. Воинские части и учреждения обеспечиваются необходимыми средствами защиты и медицинским имуществом, проводятся противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия. Продолжается вакцинация. Первый компонент вакцины получили 99% личного состава, вторым привито 92%.

Несмотря на строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических мер и карантинных требований, мероприятия боевой подготовки за отчетный интервал летнего периода обучения выполнены в полном объеме. Основными задачами боевой подготовки являлись повышение уровня боеготовности и боеспособности войск и строгое соблюдение мер безопасности.

Проведены более 5 000 стрельб, свыше 1 500 из них – в ночное время, военнослужащие выполнили около 2 000 парашютных прыжков, совершили более 40 полевых выходов, 13 пеших маршей, свыше 10 боевых слаживаний. Военные летчики выполнили около 100 летных смен, военные моряки – более 200 корабельных учений и выходов в море.

Генерал-лейтенант Мурат Бектанов напомнил, что особое внимание Министерство обороны уделяет улучшению качества летной и технической подготовки специалистов Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. С каждым годом совершенствуются формы и методы обучения военнослужащих, слаживания подразделений, воинских частей. Делается упор на методическую грамотность командиров взводов и рот.

Начальник Генерального штаба акцентировал внимание командующих войсками региональных командований на соблюдении мер безопасности при проведении мероприятий боевой подготовки. В частности, неукоснительно соблюдать установленные правила обращения с оружием и боеприпасами, меры безопасности при эксплуатации военной техники и вооружения.

Необходимо отметить, что подготовку по специальности в Вооруженных силах прошли более 30 тысяч специалистов. Для качественного обучения были созданы свыше 2 600 учебных групп, определены опытные инструкторы, имеющие соответствующую методическую подготовку. Важная роль отводилась практическим занятиям с использованием тренажеров, а также на учебных полигонах.