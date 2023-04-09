В Гамбурге объявили режим чрезвычайной опасности из-за пожара

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - В районе Ротенбургсорт в Гамбурге вспыхнул пожар на территории двух складов. Пожарная бригада в воскресенье, 9 апреля, предупредила об опасности в связи с дымом и выбросом химических компонентов в воздух, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

Дующий в северо-восточном направлении ветер гонит их в сторону центра города, уточнило агентство DPA.

В официальном предупреждении пожар и задымление классифицированы как «чрезвычайная опасность». Жителей на северо-востоке Гамбурга призвали держать окна и двери закрытыми и защищаться от дыма.

Компания Deutsche Bahn объявила, что из-за ЧП приостановлено движение по железнодорожным путям между Гамбургом и Бюхеном. Работа местного транспорта также ограничена в связи с операцией по тушению.

Причина возникновения возгорания и виновные устанавливаются.

В августе 2022 года крупный пожар на складе с боеприпасами и пиротехникой произошел в районе Груневальд на западе Берлина. Общая площадь возгорания составила около 42 га. На место пожара была стянута техника со всей Германии, в тушении участвовали около 150 пожарных.



