В ФСМС опровергли информацию об отсутствии оплаты за медуслуги

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Фонде медстрахования заявили, что осуществляют оплату за медицинские услуги в полном объеме, передает МИА «Казинформ».

«В настоящее время в социальных сетях и СМИ тиражируется информация о том, что Фонд не производит оплату за оказанные медуслуги. Данные заявления не соответствуют действительности. Фонд осуществляет оплату в полном объеме в пределах сумм заключенных договоров. Медорганизации и их соисполнители требуют оплаты, не соответствующей условиям договора. В частности, предъявляемая к оплате сумма значительно превышает ежемесячные объемы, предусмотренные в договоре», - говорится в сообщении Фонда.

Между тем, отмечено, что Фонд не может оплатить больше, чем предусмотрено в бюджете.

При этом факт превышения сумм по заключенным договорам является основанием для проведения внеплановой проверки медорганизаций и их соисполнителей на предмет обоснованности, достоверности, полноты и качества оказанных медуслуг, включая изучение расходной части медорганизаций (ФХД).

«В условиях роста числа фактов приписок и других нарушений со стороны медорганизаций проведение такой проверки является необходимым. В этой связи решение об оплате оказанных медуслуг сверх Договора будет принято по результатам внепланового мониторинга. Для рассмотрения вопроса оплаты и инициации проведения внепланового мониторинга медорганизациям следует обратиться в Фонд согласно пункту 50 Правил проведения мониторинга», - отметили в Фонде медстрахования.

В ФСМС также подчеркнули, что если пациентам было отказано в медпомощи с мотивировкой задержки оплаты медуслуг со стороны Фонда, необходимо обратиться в ФСМС по официальным каналам связи с помощью мобильного приложения Qoldau 24/7 или официального сайта fms.kz

Медорганизации в рамках договорных обязательств не имеют права отказывать в оказании медпомощи населению.



