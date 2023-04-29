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    В ФРГ следователи провели обыски у ФК «Бавария»

    29 Апреля 2023, 21:42

    БЕРЛИН.КАЗИНФОРМ - Следователи Федерального управления уголовной полиции ФРГ совместно с сотрудниками Управления уголовной полиции Баварии провели обыски на стадионе Allianz Arena и в штаб-квартире футбольного клуба «Бавария» в Мюнхене в рамках дела в отношении российского предпринимателя Алишера Усманова, которого в Германии подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание bild.de.

    Издание утверждает, что Усманов связан с немецким футбольным топ-менеджером, бывшим президентом «Баварии» Ули Хенессом. Прокуратура во Франкфурте-на-Майне заявила, что «ведомство не проводит никаких расследований или финансовых разбирательств в отношении «Баварии», ответственных лиц или членов клуба». Сам футбольный клуб подтвердил заявление прокуратуры, резюмирует Bild.

    Представитель бизнесмена, комментируя по просьбе ТАСС сообщение газеты, отверг наличие каких-либо оснований для расследования.

    «Как мы уже заявляли ранее, такие подозрения являются необоснованными, а любые предположения об»отмывании«денег, их»сомнительном«происхождении или уклонении от уплаты налогов - ложными и порочащими репутацию господина Усманова», - заявил он.

    Автор:

    Нурумбетова Дархан

    Спорт Футбол
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