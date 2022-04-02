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    В ФРГ предупредили, что эмбарго на поставки газа из РФ приведет к коллапсу промышленности

    2 Апреля 2022, 16:08

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - БЕРЛИН, 2 апреля. /ТАСС/. Введение эмбарго на поставки российского газа приведет к коллапсу промышленности Германии. Такое мнение высказал глава Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Русвурм в эфире телеканала ZDF.

    «Мы говорим о крахе нашей промышленности, которая спасла нас во время пандемии коронавируса», - заявил он.

    Ранее Русвурм предупреждал, что найти замену газу из РФ в случае прекращения импорта будет сложно, и отмечал, что Россия поставляла его и во времена холодной войны.


    Фото:zdf.de

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Россия Германия
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