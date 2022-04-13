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    В ФРГ оценили возможные потери при прекращении энергопоставок из России

    13 Апреля 2022, 19:51

    БЕРЛИН. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Совокупные потери Германии в случае прекращения поставок энергоносителей из РФ могут составить в 2022-2023 годах около €220 млрд ($238,2 млрд). К такому выводу пришли специалисты ведущих экономических институтов Германии, включая Институт экономических исследований (Берлин), Институт «Ифо» (Мюнхен), Институт мировой экономики (Киль) и Институт по изучению экономики (Эссен), которые в среду представили доклад по развитию экономики страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Совокупные потери ВВП в 2022 и 2023 годах в случае остановки поставок из России могут составить более 6,5% от годового объема производства, предупредили эксперты. «Если газоснабжение прекратится, то германская экономика столкнется с тяжелой рецессией», - констатировал Штефен Коэц, руководитель отдела исследований кильского Института мировой экономики.

    Ранее в среду ведущие экономические институты Германии на фоне событий на Украине скорректировали в сторону снижения прогноз по восстановлению экономики страны в 2022 году. Согласно их прогнозу, в текущем году ВВП Германии вырастет лишь на 2,7%, а уровень инфляции составит 6,1%. Осенью специалисты предполагали, что в 2022 году рост ВВП достигнет 4,8%. При этом на 2023 год эксперты, наоборот, скорректировали прогноз по восстановлению экономики в сторону повышения. Так, в следующем году, по их оценкам, ВВП Германии вырастет на 3,1%. Ранее предполагалось, что рост составит лишь 1,9%.

    О том, что Германия не может в срочном порядке отказаться от российского газа, говорят как германские эксперты, так и политики. Согласно официальному прогнозу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, полная независимость от газа из РФ будет достигнута к лету 2024 года. Поставки угля и нефти предполагается заменить уже в этом году.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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