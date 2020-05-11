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    В фонд помощи Мактааралу поступило более 117 миллионов тенге

    11 Мая 2020, 19:35

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня корпоративный фонд социального развития «Туркестан» в Мактааральском районе осуществляет сбор средств для оказания помощи пострадавшим от подтопления гражданам. Для этого был открыт специальный счет, проведена широкая пропаганда в СМИ и социальных сетях. В результате на сегодняшний день в фонд поступило более 117 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Эти средства будут направлены на строительство жилья в Мактааральском районе, возмещение ущерба местным жителям по урожаю и потерям скота.

    Стоит отметить, что фонд работает по алгоритму действий при чрезвычайной ситуации в прошлом году в городе Арыси. Тогда через данный фонд были собраны значительные средства, которые были направлены на восстановительные, строительные работы и для пострадавших жителей.

    Ранее сообщалось, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению пяти населенных пунктов в этом районе.

    В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация.

    Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Правительство приступит к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане. Каждый из них получит по 100 тысяч тенге из республиканского бюджета.

    Автор:

    Туркестанская область Благотворительность Происшествия Социальная поддержка Общество
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