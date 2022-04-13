В фонд «Қазақстан халқына» поступило 126 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В общественный фонд «Қазақстан халқына» поступило 126 млрд тенге. Об этом сообщил председатель фонда Болат Жамишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«126 млрд поступило, основная часть - это крупные плательщики. Они перечислили ориентировочно в пределах 3% от своего налогооблагаемого дохода, это вся сумма, которая идет на вычеты, следовательно, это вся сумма, которую они с учетом действующего налогового законодательства станут перечислять или перечислили», - сказал Болат Жамишев на брифинге в СЦК.

Вместе с тем, по его словам, много перечислений в фонд совершили также и средние предприятия.

«У нас большое количество средних предприятий, которые тоже перечислили существенные суммы. Мы полагаем, что эти предприятия тоже по текущему году возможно исполнили те свои планы, которые намечали. Мы видим участие в пополнении сейчас совершенно в другом направлении, к нам поступают деньги, пусть небольшие суммы, но от достаточного количества людей, которые через Kaspi.kz сбрасывают нам суммы. Мы хотим помочь людям, которые занимаются благотворительностью - это сделать», - добавил Болат Жамишев.