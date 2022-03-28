В фокусе внимания сенаторов – решение проблем сельчан

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – С ходом проведения весенне-полевых работ, а также вопросами социального обеспечения сельчан сенаторы Мурат Бактиярулы и Акмарал Альназарова ознакомились в ходе посещения ряда районов Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В районе Кармакшы сенаторы ознакомились с работой по подготовке к весеннему севу, обсудили с аграриями вопросы нехватки пастбищных угодий и дефицита поливной воды. Мурат Бактиярулы отметил, что данный вопрос находится на контроле сенаторов. Только в прошлом месяце он озвучил депутатский запрос по данной тематике и попросил Правительство принять необходимые меры в связи с резким снижением уровня воды в реке Сырдарья. Также сенаторы ознакомились с работой центральной районной больницы, где поднимались вопросы обеспечения медучреждения новыми аппаратами и лекарственными средствами, эффективного использования и дальнейшего развития телемедицины, а также санавиации.

В районе Жалагаш сенаторы также встретились с аграриями и врачами. На встрече с руководителями крестьянских хозяйств района, были обсуждены вопросы своевременной поставки удобрений и субсидий на весенне-полевую кампанию. Кроме того, сенаторы посетили вновь построенную районную больницу и встретились медработниками и пациентами.

Депутаты выразили обеспокоенность аварийным состоянием фельдшерско-акушерского пункта, расположенного в Ширкейлинском сельском округе района Сырдарья и обратили внимание на проблемные вопросы деятельности ФАП-ов и системы медицинского обслуживания.

В ходе этих встреч сенаторы обсуждали с сельчанами новые политические реформы, иницированные Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана.

Сенаторы заверили, что по итогам прошедших встреч все озвученные жителями региона проблемные вопросы будут тщательно изучены депутатами и озвучены перед членами Правительства.