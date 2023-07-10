В фитосанитарной службе должны работать специалисты – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров на аппаратном совещании подняла вопрос эффективности работы фитосанитарной службы и дефицита кадров в этой отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель филиала республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов Кабиден Садвакасов сообщил, что в отрасли большая текучка кадров. Сейчас – семь вакансий. Заработная плата специалиста – 120 тыс тенге.

«Фитосанитарная обстановка – серьезный вопрос. На местах им тоже не занимаются. В каждом районе есть филиалы. Там должны работать специалисты, которые разбираются в сорняках, по особо опасным заболеваниям. Вы говорите о распространении горчака ползучего, появлении капустной моли. Это на самом деле проблема. При ухудшении фитосанитарной обстановки теряется до 30-50% урожая. Просто предоставлять отчеты на бумаге – так не пойдет. В Костанайской области свирепствует саранча. Диагностика была неправильной. В нашем регионе подобного не должно повториться. Вы осенью должны делать прогноз на следующий год, агроформирования и районы должны готовиться», - подчеркнул аким СКО.

Особо опасных и карантинных вредителей у посевов много. Это и нестадная саранча, и пшеничный трипс и клещ, капустная моль, льняной трипс, септориоз, горчак ползучий (розовый), сорная растительность. За появлением вредителей следят специалисты областного филиала методического центра фитосанитарии и прогноза. В этом году они проводят мониторинг по особо опасным, вредным и карантинным объектам на площади 7,2 млн га. С начала года дали 297 сигнализационных сообщений по защите растений и 56 - по карантину.

«Ведущее управление – сельское хозяйство. Инспекция (филиал областной территориальной инспекции в агропромышленном комплексе) и фитосанитария должны помогать. Вместе должны работать, чтобы предотвратить распространение. Специалисты нужны. Давайте поднимать вопрос на уровне профильного министерства», - сказал А.Сапаров.