В Федерации профибокса РК сделали заявление о проведении боя Головкина в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Промоутер казахстанского чемпиона Мира среди профессионалов в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадия Головкина Эдди Хирн заявил, что следующий поединок казахстанца против поляка Камила Шереметы может состояться в Казахстане 11 апреля. Об этом передает МИА «Казинформ».

Sports.kz узнал мнение по этому поводу вице-президента Федерации профессионального бокса РК Виктора Демьяненко.

«В принципе, все возможно, — главное, чтобы телевидение одобрило Казахстан. Но здесь Головкин так не заработает, как бы этого хотелось Хирну или кому-либо еще. Для популяризации казахстанского спорта провести такой матч, конечно, будет огромным делом, поэтому тактически это хорошее решение», — считает специалист.



