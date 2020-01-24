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    В Федерации профибокса РК сделали заявление о проведении боя Головкина в Казахстане

    24 Января 2020, 10:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Промоутер казахстанского чемпиона Мира среди профессионалов в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадия Головкина Эдди Хирн заявил, что следующий поединок казахстанца против поляка Камила Шереметы может состояться в Казахстане 11 апреля. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Sports.kz узнал мнение по этому поводу вице-президента Федерации профессионального бокса РК Виктора Демьяненко.

    «В принципе, все возможно, — главное, чтобы телевидение одобрило Казахстан. Но здесь Головкин так не заработает, как бы этого хотелось Хирну или кому-либо еще. Для популяризации казахстанского спорта провести такой матч, конечно, будет огромным делом, поэтому тактически это хорошее решение», — считает специалист.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин
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