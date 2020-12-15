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    Въезжающих в Павлодар на блокпостах встретили шоколадом волонтеры

    15 Декабря 2020, 15:01

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Бесплатной раздачей шоколадок и государственных флагов поздравляли с Днем Независимости водителей на блокпостах павлодарские волонтеры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

    Как прокомментировала представитель Павлодарского филиала общества Красного Полумесяца РК Дана Серембаева, волонтеры Павлодара совместно с отделом внутренней политики приехали на блокпосты, чтобы поздравить граждан с Днем Независимости.

    «Мы решили нашей маленькой и доброй акцией создать гражданам праздничное настроение», – пояснила Дана Серембаева.

    По данным пресс-центра отдела внутренней политики, поздравительная акция прошла на всех блокпостах, выставленных на въездах в Павлодар.

    Напомним, вчера Павлодарская область вышла из «красной зоны» по коронавирусу, а сегодня сообщили, что с 16 декабря блокпосты будут сняты.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Павлодарская область Регионы Казахстана День Независимости Общество Волонтёрство
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