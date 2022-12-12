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    Въезд в Петропавловск перекрыли из-за аварии на водопроводе

    12 Декабря 2022, 12:46

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Въезд в Петропавловск со стороны озера Пестрого временно перекрыли из-за аварии на водопроводе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Специалисты устраняют повреждение на водоводе, на месте работает специализированная техника. Попасть в город можно через Рабочий поселок.

    «Сейчас ТОО «Кызылжар су» работает над устранением повреждения. Для беспрепятственного прохода специализированной техники, временно перекрыли въезд в город со стороны озера Пестрого. На данный момент давление водоснабжения по городу восстанавливается. За исключением микрорайона Береке и Рабочего поселка. Специалисты предпринимают все действия для повышения давления в данных районах. До полного восстановления давления будет организован подвоз воды жителям. Я держу вопрос на личном контроле», - прокомментировали ситуацию аким города Руслан Анбаев.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ЖКХ Происшествия Петропавловск
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