Въезд в Петропавловск перекрыли из-за аварии на водопроводе

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Въезд в Петропавловск со стороны озера Пестрого временно перекрыли из-за аварии на водопроводе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специалисты устраняют повреждение на водоводе, на месте работает специализированная техника. Попасть в город можно через Рабочий поселок.

«Сейчас ТОО «Кызылжар су» работает над устранением повреждения. Для беспрепятственного прохода специализированной техники, временно перекрыли въезд в город со стороны озера Пестрого. На данный момент давление водоснабжения по городу восстанавливается. За исключением микрорайона Береке и Рабочего поселка. Специалисты предпринимают все действия для повышения давления в данных районах. До полного восстановления давления будет организован подвоз воды жителям. Я держу вопрос на личном контроле», - прокомментировали ситуацию аким города Руслан Анбаев.



