Въезд в Казахстан запретили пяти гражданам СНГ в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области продолжается мониторинг за перемещением лиц на четырех автомобильных пунктах пропуска государственной границы. Об этом передает МИА «казинформ» со ссылкой на Межведомственную комииссию по нераспространению COVID.⠀

За последние сутки через границу прошло 234 человека, из них 81 - пешеход и 153 водителя фур. В карантинный стационар помещено три казахстанца. Подтвержденных случаев COVID-19 за сутки на автопереходах не выявлено. Кроме того, пяти гражданам СНГ: трем россиянам и двум гражданам Кыргызстана запрещён въезд в страну по причине отсутствия справок с отрицательным результатом ПЦР-тестирования. С момента введения ограничений в область прибыло 71 715 человек, из них 45 922 водителя, осуществляющих международные перевозки и 25 793 пассажира. Проведено 21 053 ПЦР-обследования, выявлено 142 завозных случая с бессимптомным течением болезни.