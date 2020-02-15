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    В Европе зафиксирована первая смерть из-за коронавируса

    15 Февраля 2020, 16:34

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – Китайская туристка скончалась во Франции в результате заражения коронавирусом – это первый смертельный исход от коронавируса нового типа за пределами Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    По словам министра здравоохранения Франции Аньес Бузин, жертвой коронавируса стала 80-летняя женщина из китайской провинции Хубэй.

    По словам Бузин, китаянка прибыла во Францию 16 января и была помещена на карантин в одной из парижских больниц 25 января.

    Ранее было зарегистрировано только три смертельных случая от коронавируса за пределами материкового Китая - в Гонконге, на Филиппинах и в Японии.

    Тем не менее, более 1 500 человек умерли от вируса в Китае, в основном в провинции Хубэй, где он впервые и появился.

    Еще 2 641 человек оказались инфицированы коронавирусом, в результате чего общее количество людей, зараженных им в Китае, достигло отметки в 66 492 человека.

    Франция ранее заявляла, что в стране 11 подтвержденных случаев коронавируса, официально называемого Covid-19. На момент заявления, шесть инфицированных человек остаются в больнице.

    По словам Бузин, дочь умершей женщины также заразилась коронавирусом, но она, как полагают, идет на поправку.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Франция Пневмония в Китае
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