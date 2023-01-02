В Европе падают цены на природный газ

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Теплая зима в Европе способствовала дальнейшему снижению цен на природный газ. В Германии газовые хранилища остаются заполненными более чем на 90 процентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dw.com.

Благодаря необычно мягкой погоде цены на природный газ в Европе в начале нового года продолжили падение. В понедельник, 2 января, цены по контрактам TTF на нидерландский газ стартовали с 70,30 за мегаватт/час. Столь дешево европейский газ в последний раз продавался в феврале 2022 года.

Через некоторое время цены по TTF повысились до 73 евро. В целом, с начала декабря они уменьшились в среднем вдвое. Рекордные цены были зафиксированы минувшим летом (345 евро за мегаватт/час). Это было вызвано прекращением поставок природного газа из России.

Потребление газа в Европе на фоне нынешних мягких температур снижается. К новому году температура в Германии местами превышала плюс 20 градусов. Германская метеослужба зафиксировала самый теплый канун нового года в стране за все время мониторинга погоды. На снижение цен на природный газ повлиял также тот факт, что в последнее время все больше энергии в Европе добывается за счет ветряков.

Газовые хранилища в ФРГ в настоящее время заполнены более чем на 90 процентов (90,12 процента). Резервы газа в Германии наращиваются одиннадцатый день подряд.



