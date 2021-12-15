В Европе начинают вакцинировать детей от пяти лет против COVID-19

ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОМ - «Омикрон» станет доминирующим в Европе в январе, его симптомы, по-видимому, отличаются от предыдущих вариантов; в Британии зафиксировано рекордное число случаев Covid-19 с начала пандемии; компания Pfizer разработала новое лекарство для лечения ковида; в Европе готовятся вакцинировать детей в возрасте от пяти до 11 лет, Украина продлила ковидные ограничения еще на три месяца. Русская служба Би-би-си публикует обзор новостей о пандемии коронавируса в мире, передает МИА «Казинформ».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что вариант «Омикрон» может стать доминирующим в Европе в январе. При этом она подчеркнула, что в странах Евросоюза достаточно вакцин для борьбы с вирусом.

«Похоже, что число новых случаев удваивается каждые два или три дня. И это огромное количество. По словам ученых, к середине января мы должны ожидать, что «Омикрон« станет новым доминирующим вариантом в Европе», - заявила фон дер Ляйен Европарламенту.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что новый вариант коронавируса распространяется по миру беспрецедентными темпами. Случаи заражения «Омикроном» подтверждены в 77 странах.

Между тем, количество людей, умерших после заражения коронавирусом в США, превысило 800 тысяч - это самый высокий показатель в мире.

Симптомы «Омикрона» могут отличаться от остальных вариантов

Профессор медицины Оксфордского университета Джон Белл считает, что симптомы «Омикрона» отличаются от предыдущих вариантов коронавируса.

По его словам, часто наблюдаются боли в мышцах, особенно в спине, заложенный нос, расстройство желудка и диарея.

Миалгия, то есть мышечная боль, стала отличительной чертой нового варианта, и эксперты в области общественного здравоохранения пока не понимают, почему это так.

Белл утверждает, что, хотя кое-что о течении «Омикрона» уже было известно, другие его особенности еще предстоит определить.

«Мы знаем, что это очень заразный вариант, в два или три раза более заразный, чем «Дельта», который сам по себе был довольно заразным», - говорит он.

Однако, говоря о тяжести течения болезни, Белл признал, что имеющихся данных недостаточно, и сказал, что следующие несколько недель покажут, насколько этот вариант серьезен.

Pfizer разработала новое лекарство для лечения ковида

Компания Pfizer заявила, что клинические испытания подтвердили эффективность ее нового препарата Paxlovid для лечения последствий коронавируса. Препарат снизил количество госпитализаций и смертей среди людей из группы риска почти на 90%.

В тестировании принимали участие более 2200 добровольцев, полученные данные подтвердили предварительные результаты, обнародованные в ноябре.

В компании заявили, что паксловид, еще не разрешенный к применению ни в одной стране, в лабораторных испытаниях показал эффективность против варианта «Омикрон».

Испытание показало, что таблетка снижает потребность в госпитализации взрослых из группы высокого риска с Covid-19 на 89%, если начать лечение в течение трех дней с момента появления симптомов, и на 88% - в течение пяти дней.

В целом, в группе, получившей плацебо, зарегистрировано 12 смертей, а в группе, получившей паксловид - ни одной.

Побочные эффекты наблюдались примерно у четверти людей в обеих группах, и в основном они были незначительными.

Паксловид представляет собой комбинацию двух препаратов - нирматрелвира, нового экспериментального лекарства, и ритонавира, существующего противовирусного препарата, применяемого против ВИЧ. Лекарство принимается в течение пяти дней.

Поскольку препарат не нацелен на быстро мутирующие белки-шипы, покрывающие поверхность коронавируса, он должен быть более устойчивым к вариантам по сравнению с синтетическими антителами, а также антителами, которые вырабатываются при прививке большинством типов вакцины.

Еще один антивирусный препарат, молнупиравир компании Merck, уже разрешен к применению в Великобритании. Однако результаты исследования показали, что молнупиравир снизил количество госпитализаций и смертей всего на 30%, по поводу его безопасности также возникали опасения. Препарат компании Pfizer на этом фоне выглядит более выигрышно.

Правительство США заказало 10 миллионов курсов нового лекарства еще до получения разрешения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которое, по словам генерального директора Pfizer Альберта Бурла, может быть получено еще до конца года.

Италия ужесточает правила въезда

Италия с четверга ужесточит ограничения на въезд из остальных стран ЕС, требуя пройти тестирование на коронавирус для всех прибывающих и пятидневный карантин для тех, кто не вакцинирован.

Ранее прибывшие из стран ЕС должны были предъявить свидетельство о вакцинации, недавнем выздоровлении или отрицательном результате теста.

Невакцинированные путешественники, прибывающие из-за пределов блока, и так уже подлежат изоляции в карантине, привитым требуется предъявить отрицательные результаты теста.

Новые меры будут действовать с 16 декабря по 31 января.

Италия была первой страной ЕС, в которой в начале 2020 года произошла серьезная вспышка Covid-19. В последние месяцы в Италии пытались контролировать распространение инфекции с помощью широкого использования ковидных паспортов, подтверждающих наличие прививки, недавнее выздоровление от ковида или отрицательные тесты на вирус.

Во вторник в Италии было зарегистрировано более 20 тысяч новых случаев заболевания. В тот же день 120 заболевших ковидом умерли.

Тем временем сотрудники итальянской почтовой полиции обнаружили, что информационные системы служб здравоохранения нескольких областей страны были взломаны для получения ковидных паспортов. Об этом в среду сообщило агентство АНСА.

По его данным, поддельные документы могли получить около 120 человек.

Европа начнет вакцинировать детей

Несколько европейских стран в среду начали вакцинировать детей в возрасте от пяти до 11 лет, чтобы не закрывать школы на фоне стремительного распространения «Омикрона».

Германия, Испания, Греция и Венгрия начали делать прививки детям младшего возраста, Врачи говорят, что вакцина пользуется значительным спросом у родителей.

Министр образования Греции Ники Керамеус одной из первых прибыла в афинскую больницу, чтобы сделать прививки своему маленькому сыну. На сегодняшний день в стране более 30 тысяч детей уже записаны на прививку.

ЕСПЧ поддержал обязательную вакцинацию детей. Это может иметь серьезные последствия

В ноябре надзорный орган ЕС в области лекарственных средств одобрил прививку Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет - у этой группы один из самых высоких уровней инфицирования на всем континенте. Вакцина вводится в меньшей дозировке, чем прививка Pfizer для детей старше 12 лет.

В Дании, где наблюдается рост числа случаев заражения «Омикроном», и в некоторых регионах Австрии уже в ноябре начали предлагать прививки детям младшего возраста.

Первыми из крупных стран начали прививать детей Соединенные Штаты, и на сегодняшний день в стране вакцинированы более пяти миллионов детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Якоб Маске, берлинский врач и представитель ассоциации педиатров Германии, назвал детскую иммунизацию «маленькой шестеренкой» в борьбе против ковида, поскольку дети в возрасте от 5 до 11 лет составляют лишь около 3% населения Германии.

Некоторые города Германии планируют прививать детей в музеях и зоопарках, в других собираются создать мобильные бригады вакцинации за пределами школ.

Испания, в которой один из самых высоких показателей вакцинации против Covid-19 в Европе, заявила, что начинает кампанию иммунизации детей в возрасте от 5 до 11 лет - в эту возрастную группу попадает примерно 3,3 миллиона человек.

Опросы общественного мнения в стране показывают, что 74% родителей детей в возрасте от 5 до 11 лет хотели бы, чтобы их детям сделали прививку.

Ряд европейских стран запустят аналогичные кампании по вакцинации в ближайшие дни, в том числе Италия, Португалия, Польша, страны Балтии и Чехия.

Во Франции вакцинация одобрена только для детей в возрасте от пяти до 11 лет, подверженных риску развития серьезного заболевания, но правительство заявило, что рассматривает возможность распространения вакцинации на всех детей на добровольной основе.

Кипр начнет вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет с четверга.

Бельгия ожидает рекомендации своего национального органа здравоохранения - скорее всего, это произойдет уже в новом году.

В Швейцарии медицинское агентство одобрило вакцинацию детей, но сама кампания, вероятно, начнется только в начале января.

Британские регулирующие органы все еще рассматривают этот вопрос, и решение, вероятно, будет принято до Рождества.

В Лондоне «Омикрона» больше, чем простуды

Профессор Тим Спектор, один из авторов приложение для отслеживания симптомов коронавируса, считает, что число случаев заболевания ковидом в Лондоне растет быстрее, чем во время самой первой волны вируса.

По его словам, большинство симптомов варианта «Омикрон» похожи на простуду, в том числе головные боли, боль в горле, насморк и усталость.

В интервью Би-би-си профессор сказал: «В Лондоне, где вирус распространяется стремительно, гораздо выше вероятность подхватить Covid-19, чем простуду».

По его словам, в британской столице «Омикрон» уже стал преобладающим вариантом вируса.

Профессор Адам Финн из Бристольского университета и член Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации считает, что новая волна эпидемии только начинается: «Волна приближается очень быстро - во всяком случае, быстрее, чем когда-либо. И это вызывает тревогу. Чем больше у всех нас иммунитета, тем меньше будет неприятностей, но я боюсь, что в любом случае «Омикрон» будет серьезной проблемой».

Финн сказал, что не может комментировать правила для населения, но добавил: «Я думаю, что могу побудить людей сделать все, что в их силах, чтобы свести к минимуму распространение вируса в этот критический период. И, конечно же, многое можно сделать вполне добровольно, не навязывая людям правила».

Накануне британский парламент проголосовал за введение ковидных паспортов, несмотря на сопротивление однопартийцев премьер-министра Бориса Джонсона.

В среду в Британии было зафиксировано более 78 тыс. случаев Covid-19 - это рекордное количество с начала пандемии. За прошедшие сутки число новых случаев выросло почти на 20 тысяч (во вторник их было около 60 тысяч).

Эксперты британской системы здравоохранения предупреждают, что вариант «Омикрон» представляет собой наибольшую опасность за все время с начала пандемии.

Украина продлила ковидные ограничения еще на три месяца

Правительство Украины продлит ограничения в связи с пандемией с конца декабря еще на три месяца, до 31 марта, из-за низкого уровня вакцинации. Об этом в среду сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, это означает, что все правила доступа в публичные места с ковид-сертификатами, по ношению масок и соблюдению дистанции остаются в силе.

По словам премьера, ограничения будут сохраняться как минимум до тех пор, пока уровень вакцинации в стране не достигнет 70% населения.

По данным минздрава Украины, из 41 миллиона жителей страны лишь 12,6 млн получили две прививки от ковида, при этом зарегистрировано 3,6 млн случаев заражения и около 92 тысяч смертей.

Фото: Getty Images