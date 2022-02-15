В Европе готовы поддержать построение Нового Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государства-члены Европейского Союза заинтересованы в дальнейшем укреплении всестороннего сотрудничества с Казахстаном и последовательной поддержке курса политической и социально-экономической модернизации страны, проводимого Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Об этом и о других актуальных вопросах общей повестки дня говорилось на встрече заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с послами государств-членов Европейского Союза, аккредитованными в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Основными темами встречи стали активизация инвестиционного, торгово-экономического, политического и культурно-гуманитарного сотрудничества, текущая ситуация в Казахстане после трагических событий в январе, а также обсуждение приоритетов дальнейшего двустороннего и многостороннего взаимодействия.

Министр проинформировал европейскую сторону об основных подходах руководства страны к построению Нового Казахстана в свете последствий «Трагического января» и подтвердил приверженность государства курсу на дальнейшие демократические преобразования.

«С Европейским Союзом мы построили прочные отношения, основанные на доверии, взаимном уважении и общих приоритетах. Эти отношения подкрепляются надежным партнерством в обеспечении глобальной и региональной безопасности, динамичным торговым сотрудничеством, а также крепкими политическими связями», – отметил министр.

Первый вице-министр национальной экономики Казахстана Тимур Жаксылыков проинформировал европейских дипломатов об основных итогах экономического развития страны в 2021 году, а также отдельно остановился на актуальных задачах, поставленных перед Правительством в свете январских событий в стране.

«Президент Каысм-Жомарт Токаев выдвинул ряд важных инициатив, реализация которых позволит сформировать новый экономический фундамент страны. Министерство национальной экономики активно работает над согласованием и утверждением «Программы действий Правительства РК на 2022 год», направленной на стимулирование инклюзивного экономического роста, обеспечение макроэкономической стабильности и развитие предпринимательства», – подчеркнул в своём выступлении вице-министр.

«Казахстан является очень важным партнером Европейского Союза в Центральной Азии, и мы намерены твердо поддерживать дальнейшее развитие страны, в особенности, в том, что касается политических реформ и демократизации», - отметил глава представительства ЕС в Казахстане, посол Кестутис Янкаускас.

По словам посла, «европейские партнеры также понимают комплексный характер произошедших недавно событий», в связи с чем отмечают важность проведения объективного расследования и ожидают обнародования уполномоченными государственными органами Казахстана предварительных результатов расследования. В данном контексте на встрече была особо отмечена информация о возбуждении Генеральной прокураторой 170 уголовных дел по жалобам о нарушениях, допущенных при проведении следственных мероприятий.

По словам посла Франции Дидье Канэсса, «французское председательство в Европейском совете ( в первой половине 2022 г. ) нацелено на укрепление сотрудничества с Казахстаном, который является для нас ключевым партнёром в Центральной Азии».

Среди региональных приоритетов председательства он назвал полную реализацию положений Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Казахстаном, включая повестку в области дальнейших демократических преобразований в Казахстане; «постковидное» восстановление экономики и инвестиционного климата; построение «зеленой» экономики; обеспечение устойчивой взаимосвязанности в транспортной сфере в Центральной Азии и с Европой.

В ходе дальнейшего обмена мнениями европейские дипломаты высказались в поддержку программы социально-экономических и политических реформ в нашей стране, отметив готовность ЕС к дальнейшему конструктивному диалогу с Казахстаном в вопросах верховенства закона и демократизации для укрепления казахстанско-европейского партнерства.

В данном контексте отмечена важная роль эффективного взаимодействия властей и гражданского общества, в том числе с применением таких площадок как Национальный совет общественного доверия и Консультативно-совещательный орган при МИД РК «Диалоговая площадка по человеческому измерению».

В целом, встреча позволила обсудить широкий спектр вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества и обменяться мнениями по дальнейшему углублению политического диалога, расширению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.



