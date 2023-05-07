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    В Европарламенте прошел день открытых дверей

    7 Мая 2023, 22:40

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В субботу Европейский парламент в Брюсселе открыл свои двери для всех желающих, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках празднования Дня Европы Европейский парламент принимал всех желающих в своем основном здании в Брюсселе.

    День Европы посвящен подписанию 9 мая 1950 года декларации Шумана - плана, целью которого было обеспечение долгосрочного мира в послевоенной Европе, и заложившего первые основы Европейского союза.

    ЕС защищает универсальные ценности, представленные 12 звездами европейского флага: гармония, солидарность, единство, демократия, свобода и ее защита, а также основные права человека.


    6 мая жители бельгийской столицы и ее гости смогли вступить в дебаты с депутатами Европарламента в основном зале заседаний, ознакомиться с интерактивными презентациями основных политических партий Европарламента и принять участие в других мероприятиях.


    В течение мая Европарламент приглашает местных жителей и туристов принять участие в ряде мероприятий в других странах-членах ЕС, в том числе в местах выездной работы парламента: Люксембурге, Страсбурге и Брюсселе.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Бельгия Европа Мировые новости
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