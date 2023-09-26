РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:08, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Европарламенте обсудили основные положения Послания Президента Касым-Жомарта Токаева

    Европарламент, Евросоюз
    Фото: unn.com.ua

    В Европейском парламенте состоялось заседание Делегации по сотрудничеству со странами Центральной Азии и Монголией, где обсуждались текущие отношения Евросоюза с центральноазиатскими государствами, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    На мероприятие были приглашены главы дипломатических миссий стран Центральной Азии и Монголии, в том числе посол Казахстана Маргулан Баймухан, депутаты Европейского парламента, политические советники партийных фракций, эксперты Европейской службы внешних действий.

    В своем выступлении новый председатель делегации Томаш Здеховский заявил, что Европейский Союз придает особое значение укреплению стратегического сотрудничества с Центральной Азией. По его мнению, данный регион является значимым партнером для ЕС и играет роль важного связующего звена между Европой и Азией.

    Отмечая уникальную историю развития стран региона, Томаш Здеховский призвал своих коллег более активно содействовать продвижению политических и культурно-гуманитарных обменов между странами Центральной Азии и ЕС.

    Посол РК Маргулан Баймухан проинформировал европейских политиков и экспертов об основных положениях Послания Главы государства «Экономический курс Справедливого Казахстана».

    Учитывая повышенный интерес евродепутатов к политическим реформам Президента РК Касым-Жомарта Токаева, посол заострил внимание на продвижении в стране концепции «Адал Азамат» в качестве важного процесса в становлении «Справедливого Казахстана».

    Значительный интерес у аудитории вызвали усилия казахстанской стороны по развитию отечественного IT-сектора, особенно в области цифровизации государственных и банковских услуг. В качестве примера Маргулан Баймухан привел решение руководства Mastercard об открытии в Алматы регионального хаба в СНГ, Центральной и Восточной Европе для развития консалтингового направления, а также поддержке программ по цифровизации бизнеса и оказания помощи более чем 300 тысячам малым и средним предприятиям.

    Посол также поделился с представителями Европейского парламента информацией о текущем состоянии и перспективах развития казахстанско-европейского сотрудничества в области транспорта, энергетики, сельского хозяйства и критически важных материалов.

    Депутаты Европейского парламента отметили, что опыт Казахстана в области GovTech мог быть широко внедрен и в других странах Центральной Азии.

    Специальный докладчик по Центральной Азии, евродепутат Карстен Люке отметил, что Европейский парламент заинтересован в эффективной оценке и усилении действующей Стратегии ЕС по Центральной Азии к новым международным вызовам, а также с учетом уникальных характеристик каждой из стран региона.

    Он уверен, что Центральная Азия обладает огромным культурным потенциалом, представляющим большой интерес для европейцев. Особое восхищение у евродепутата вызвало общение с местной молодежью и студентами во время его визита в Казахстан и другие страны Центральной Азии в 2023 г.

    Делегация по сотрудничеству со странами Центральной Азии и Монголией (DCAS) – это официальный рабочий орган Европейского парламента, в который входят 34 депутата, представляющие все семь политических групп Европарламента.

    Теги:
    Политика Европа Послание Президента РК Послание Президента РК-2023
    Автор
    Арнур Рахимбеков
    Сейчас читают
    02:16, 30 Сентябрь 2023
    Более 20 тысяч литров дизтоплива пытался провезти карагандинец
    01:12, 30 Сентябрь 2023
    В Жетысу установили памятник Бикен Римовой
    00:35, 30 Сентябрь 2023
    11 граждан Афганистана задержаны в Уральске
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!