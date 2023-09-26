В Европарламенте обсудили основные положения Послания Президента Касым-Жомарта Токаева

В Европейском парламенте состоялось заседание Делегации по сотрудничеству со странами Центральной Азии и Монголией, где обсуждались текущие отношения Евросоюза с центральноазиатскими государствами, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На мероприятие были приглашены главы дипломатических миссий стран Центральной Азии и Монголии, в том числе посол Казахстана Маргулан Баймухан, депутаты Европейского парламента, политические советники партийных фракций, эксперты Европейской службы внешних действий.

В своем выступлении новый председатель делегации Томаш Здеховский заявил, что Европейский Союз придает особое значение укреплению стратегического сотрудничества с Центральной Азией. По его мнению, данный регион является значимым партнером для ЕС и играет роль важного связующего звена между Европой и Азией.

Отмечая уникальную историю развития стран региона, Томаш Здеховский призвал своих коллег более активно содействовать продвижению политических и культурно-гуманитарных обменов между странами Центральной Азии и ЕС.

Посол РК Маргулан Баймухан проинформировал европейских политиков и экспертов об основных положениях Послания Главы государства «Экономический курс Справедливого Казахстана».

Учитывая повышенный интерес евродепутатов к политическим реформам Президента РК Касым-Жомарта Токаева, посол заострил внимание на продвижении в стране концепции «Адал Азамат» в качестве важного процесса в становлении «Справедливого Казахстана».

Значительный интерес у аудитории вызвали усилия казахстанской стороны по развитию отечественного IT-сектора, особенно в области цифровизации государственных и банковских услуг. В качестве примера Маргулан Баймухан привел решение руководства Mastercard об открытии в Алматы регионального хаба в СНГ, Центральной и Восточной Европе для развития консалтингового направления, а также поддержке программ по цифровизации бизнеса и оказания помощи более чем 300 тысячам малым и средним предприятиям.

Посол также поделился с представителями Европейского парламента информацией о текущем состоянии и перспективах развития казахстанско-европейского сотрудничества в области транспорта, энергетики, сельского хозяйства и критически важных материалов.

Депутаты Европейского парламента отметили, что опыт Казахстана в области GovTech мог быть широко внедрен и в других странах Центральной Азии.

Специальный докладчик по Центральной Азии, евродепутат Карстен Люке отметил, что Европейский парламент заинтересован в эффективной оценке и усилении действующей Стратегии ЕС по Центральной Азии к новым международным вызовам, а также с учетом уникальных характеристик каждой из стран региона.

Он уверен, что Центральная Азия обладает огромным культурным потенциалом, представляющим большой интерес для европейцев. Особое восхищение у евродепутата вызвало общение с местной молодежью и студентами во время его визита в Казахстан и другие страны Центральной Азии в 2023 г.

Делегация по сотрудничеству со странами Центральной Азии и Монголией (DCAS) – это официальный рабочий орган Европейского парламента, в который входят 34 депутата, представляющие все семь политических групп Европарламента.