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    В Европарламенте обсудили наследие тюркской культуры

    16 Ноября 2021, 22:22

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Европарламенте состоялся круглый стол с участием представителей международной организации тюркской культуры «ТЮРКСОЙ», депутатов Евросоюза, зарубежных дипломатов и представителей СМИ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Впервые в истории в Брюсселе проходят Дни культуры Хивы, которые организованы Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и группой дружбы «ЕС-Узбекистан».

    Будучи международной организацией, приверженной самосовершенствованию и инновациям, ТЮРКСОЙ ежегодно объявляет один город тюркского мира своей культурной столицей. В этих рамках городами, объявленными культурной столицей, были Астана в 2012 году, Эскишехир в 2013 году, Казань в 2014 году, Мерв в 2015 году, Шеки в 2016 году, Туркестан в 2017 году, Кастамону в 2018 году, Ош в 2019 году и Хива в 2020 году. Культурной столицей тюркского мира в 2022 году станет Бурса, Турция.

    В своем выступлении генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов заявил: «Мы рады организовать Дни культуры Хивы в Брюсселе, сердце Европы, для продвижения Хивы как культурной столицы тюркского мира в 2020 году. Серия мероприятий объединит лиц, принимающих решения в Евросоюзе, академиков, членов дипломатических миссий и экспертов в области культуры. Это будет первое культурное мероприятие по продвижению культурной столицы тюркского мира в Брюсселе».

    Депутат Европарламента Р.Чарнецки, член делегации ЕС по Центральной Азии отметил, что для него является большой честью принимать Дни культуры Хивы в Брюсселе. По его словам, культура является эффективным инструментом налаживания связей между народами и континентами.

    Дни культуры завершатся фотовыставкой под названием «Впечатления от Хивы, культурной столицы Тюркского мира в 2020 году» в Брюссельском офисе Союза торговых палат и товарных бирж Турции. Фотовыставка откроется будет открыта для европейской публики в течение трех дней.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Тюркский мир Европа ТЮРКСОЙ
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