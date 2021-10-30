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    В Европарламент будут впускать по сертификатам вакцинации

    30 Октября 2021, 09:44

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Бюро Европарламента приняло решение о обязательном предъявлении всеми посетителями зданий представительного органа в Брюсселе (Бельгия) и Страсбурге (Франция) цифрового сертификата вакцинации против COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Ограничения будут введены с 3 ноября текущего года, в том числе для журналистов, имеющих аккредитацию при Евроинститутах.

    Сертификат вакцинации ЕС содержит данные о вакцинации, наличии антител либо результатах недавних тестов.

    Кроме того, в Европарламенте сохраняются санитарные меры предосторожности, такие как обязательное ношение медицинской маски для лица и термометрия на входе.

    В Европарламенте пояснили, что данная мера позволит депутатам вернуться к личным встречам в рамках парламентской деятельности, гарантируя им при этом безопасность здоровья.



    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Коронавирус в мире Вакцинация
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