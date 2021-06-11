Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    В этом году в Казахстане полностью перейдут на электронное расследование - МВД

    11 Июня 2021, 10:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До конца года планируется 100%-й переход на электронное расследование. Об этом заявил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населениtм, передает корреcпондент МИА «Казинформ».

    «Расширяется практика расследования уголовных дел в электронном формате. В прошлом году в такой форме расследовалось 50% уголовных дел В этом – уже 70%. До конца года планируется 100%-й переход на электронное расследование», - сказал Ерлан Тургумбаев.

    Глава МВД добавил, что тем самым сокращаются сроки расследования, повышается уровень контроля и защиты конституционных прав граждан.

    Исключаются условия для нарушения законности.

    «Отмечу, что в СНГ мы первыми приступили к реализации данного проекта», - резюмировал Ерлан Тургумбаев

    Автор:

    Серик Сабеков

    МВД РК Цифровой Казахстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Кызылординка подозревается в продаже близнецов
    Глава МВД даст показания по делу о захвате заложников в отделении Kaspi банка
    МВД проводит проверку касательно утечки данных в ходе захвата заложников в Kaspi банке
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски