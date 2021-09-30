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    15:06, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В этом году товарооборот между Казахстаном и Россией может достигнуть рекордных показателей – Владимир Путин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году взаимный товарооборот между Казахстаном и Россией может достигнуть рекордных показателей. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на ХVII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Взаимодействие наших стран по-настоящему носит интенсивный, многоплановый и обоюдно выгодный характер. Они с самого начала так устроены. Так было практически всегда. Прежде всего, это касается торгово-инвестиционной сферы. Так за семь месяцев текущего года двусторонний товарооборот увеличился на 34% и составил по нашим данным 14 млрд долларов США», - сказал Владимир Путин.

    Президент России отметил, что в этом году ожидаются рекордные показатели в этом аспекте.

    «Ожидается, что по итогам года взаимная торговля достигнет рекордных показателей в 20 млрд долларов, и в этом большая заслуга именно межрегионального сотрудничества», - добавил Владимир Путин.

    Ранее сообщалось , что в Кокшетау началась работа XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В работе XVII форума межрегионального сотрудничества двух стран принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин.


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