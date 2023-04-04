В этом году планируется возвратить 5 млн га сельхозземель для нужд по выпасу скота в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В республике будет продолжена работа по изъятию неиспользуемых сельхозугодий. Об этом заявил и.о министра сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году планируется возвратить дополнительно 5 млн гектаров сельхозземель. При этом данные земли, в первую очередь, будут распределены для удовлетворения нужд сельского населения по выпасу скота», - сказал Ербол Карашукеев.

И.о министра добавил, что при партии AMANAT создан специальный проектный офис «Ауыл Аманаты», который совместно с министерством будет контролировать и отслеживать качественную реализацию программы повышения доходов сельского населения.

Ранее сообщалось, что в целях создания инфраструктуры хранения и снижения дефицита овощехранилищ продолжится реализация Комплексного плана по строительству и модернизации овощехранилищ.

«До конца 2025 года будет дополнительно введено овощехранилищ общей емкостью 135 тысяч тонн, в том числе в 2023 год – 26 овощехранилищ на 105 тысяч тонн. Это позволит закрыть недостающую потребность республики в овощехранилищах», - сказал Ербол Карашукеев.



