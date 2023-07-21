В этом году национальный день Бельгии совпал с десятилетием правления Короля Филиппа

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Бельгии празднуется Национальный день – основной праздник страны, который отмечается с 1831 года, когда первый король Леопольд I присягнул на верность бельгийской конституции, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В Брюссельском соборе будет проведено традиционное богослужение, в котором примет участие королевская семья. Днем в Брюсселе пройдут военные и гражданские парады, а вечером в парке 50-летия состоится праздничный концерт, который завершится фейерверком.

Помимо военной техники, в этом году в центре парада будут спасательные службы Бельгии. Противопожарная служба продемонстрирует свою новую, самую длинную автолестницу. Лестницу можно удлинять до 64 метров в высоту, что делает ее самой длинной в Европе. Это позволит пожарной команде добраться до 16-го этажа высотных зданий.

Бельгийская пресса пишет, что в этому году Национальный день совпал с десятилетием правления Короля Филиппа.

Поэтому в течение дня в центре внимания событий будут прошедшие годы и проблемы, с которыми столкнулась Бельгия за этот период.

«Были наводнения, коронавирусный кризис, террористические атаки на аэропорт Брюсселя и станцию метро Маальбек, а также кризис в Украине», - говорит министр внутренних дел Аннелис Верлинден.

«Наш король всегда играл связующую роль. Мы хотели бы отпраздновать это, признать и выразить признательность всем нашим силам безопасности, которые сделали все возможное, чтобы защитить наших жителей во время всех этих кризисов» - отметила А.Верлинден.