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В этом году 1 378 этнических казахов вернутся на родину

7 Февраля 2020 13:50
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В этом году 1 378 этнических казахов вернутся на родину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году 1378 этнических казахов вернутся на родину и поселятся в северных регионах. Правительство выделило региональные квоты для того, чтобы принять оралманов. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Службу Новостей ТОО «Qazaq radiolary».

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500 человек из общего числа переедут в Павлодарскую, 350 - в Костанайскую, 258 - в Акмолинскую, 150 - в Восточно-Казахстанскую и 120 - в Северо-Казахстанскую области. Именно в таком количестве квоты распределены по регионам. Стоит отметить, что в этом году количество выделенных квот значительно сократилось. Так, в 2019 году была утверждена 2 331 региональная квота.

18 февраля 2016 года Правительство приняло постановление об определении малонаселенных регионов для расселения людей.

Этническим казахам, вернувшимся на родину, выделяют материальную помощь в переселении в эти регионы. Каждому члену семьи выплачивается единовременная выплата в размере 35 МРП или 92 800 тенге. По словам начальника отдела мониторинга миграции Комитета по труду, социальной защите и миграции Министерства труда и социальной защиты Дастана Айткулова, за 12 месяцев на аренду жилья и оплату коммунальных услуг на семью приходится от 15 до 30 МРП или от 6 100 до 72 200 тенге.

По словам члена Национального совета общественного доверия поэта Ауюта Мукибека, выделение региональной квоты - очень правильное решение, но механизмы ее распределения все еще нуждаются в доработке.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в прошлом году 17 661 человек вернулся на историческую родину. За годы независимости в страну вернулись один млн 57 тыс. 280 этнических казахов.

Область

Количество граждан для переселения

Павлодарская область

500

Костанайская область

350

Акмолинская область

258

Восточно-Казахстанская область

150

Северо-Казахстанская область

120

Общее число

1378


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Ключевые слова: Соотечественники, Общество, Демография,
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