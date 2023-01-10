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    Вьетнам усилит проверки на границе и в аэропортах из-за роста заболеваемости COVID-19

    10 Января 2023, 04:16

    ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ - Во Вьетнаме усилят меры по контролю на пограничных пунктах и в международных аэропортах из-за борьбы с ростом заболеваемости COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    Правительство Вьетнама поручило внести изменения в правила выдачи виз для иностранных граждан. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь поручил Министерству культуры, спорта и туризма принять меры для защиты туристов и местных жителей от коронавирусной инфекции.

    Власти страны опасаются, что весной может произойти всплеск новых случаев заражения коронавирусом из-за празднования Нового года по лунному календарю в Китае (Чуньюнь) и ослабления мер по борьбе с вирусом в ряде стран.

    По состоянию на 9 января, во Вьетнаме всего заболело коронавирусной инфекцией 11 525 763 человека. 92% из них выздоровели. 43 186 человек умерли.

    Ранее сообщалось, что жители Китая в период сезонной миграции населения по случаю Нового года по лунному календарю совершат более 2 млрд поездок. В этом году Чуньюн начнется 7 января и завершится 15 февраля. Китайский новый год страна будет отмечать с 21 по 27 января.

    Фото: из открытых источников
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