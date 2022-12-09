Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В ЕС поддержали вхождение Хорватии в Шенгенскую зону

    9 Декабря 2022, 13:26

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В четверг в Брюсселе состоялось заседание министров юстиции и внутренних дел стран-участниц Европейского союза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По результатам заседания Совет юстиции и внутренних дел ЕС принял решение о полном применении Шенгенского законодательства в отношении Хорватии.

    «Рад тому, что во время председательства Чехии в ЕС Хорватия смогла сделать два важных шага в своей европейской интеграции, присоединившись как к евро, так и к Шенгенской зоне. Я уверен, что эти успехи проложат путь другим государствам-членам. Мы с моими коллегами продолжим усердно работать, чтобы гарантировать продвижении Болгарии и Румынии к Шенгенской семье в ближайшем будущем», - сказал министр внутренних дел Чехии Вит Ракусан.

    Главы министерств внутренних дел также рассмотрели общее состояние Шенгенской зоны, уделив особое внимание мерам внутренней безопасности, включая совместимость ИТ-систем и противодействие незаконному ввозу мигрантов.

    Одобрен ряд мер по борьбе с незаконным ввозом мигрантов, охватывающих три области: поддержание надежной ситуационной осведомленности, поддержка более активных трансграничных оперативных действий против преступных сетей и роль агентств JHA и межведомственное сотрудничество.

    Министры также одобрили пересмотренный график ввода в эксплуатацию обновленной Шенгенской информационной системы, который, как ожидается, состоится к 7 марта 2023 года.

    Европейские СМИ пишут, что помимо принятия Хорватии в Шенгенскую зону, министры должны были рассмотреть вступление Болгарии и Румынии в безвизовое пространство. Тем не менее, на данном этапе этот вопрос столкнулся с отрицательной позицией других членов Евросоюза - Австрии и Нидерландов.

    «Австрия ясно дала понять, что выступает за Хорватию, но будет выступать как против Болгарии, так и против Румынии, которые присоединились к ЕС в 2007 году, в то время как нидерландцы готовы принять Румынию, но не Болгарию» - пишет EUaktiv.

    В Австрии и Нидерландах полагают, что болгарские и румынские системы пограничного контроля имеют пока уязвимости для пропуска нелегальных мигрантов в Европу.

    Фото: aa.com.tr

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Водородный трубопровод создадут к 2030 году в ЕС
    Казахстан готов наращивать сотрудничество с Евросоюзом в области здравоохранения и фармацевтики
    ЧМ-2022: Хорватия по пенальти победила Японию и вышла в четвертьфинал
    Болельщики ЧМ по-футболу критикуют хорватскую модель за наряды: В Катаре тебе не рады
    Популярное
    1 Женис Касымбек обратился к астанчанам
    2 Саммит ЕАЭС в Бишкеке: Казахстан заинтересован в реальной интеграции
    3 Кадровое обновление: кто возглавил регионы Казахстана
    4 Перелеты в Астану в личных целях в рабочее время: чиновницу наказали в Костанае
    5 ЧМ-2022: Хорватия победила Бразилию по пенальти и вышла в полуфинал
    Новости партнеров