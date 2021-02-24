В ЕНПФ начали поступать заявления на переводы пенсионных накоплений управляющим инвестиционным портфелем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ЕНПФ начали поступать заявления на переводы пенсионных накоплений управляющим инвестиционным портфелем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ЕНПФ.

По состоянию на 22 февраля 2021 года в ЕНПФ поступило 61 заявление на перевод пенсионных накоплений управляющему пенсионным портфелем (УИП). Общая сумма перевода составит более 131 млн тенге .

Перевод части пенсионных накоплений в доверительное управление УИП будет осуществлен в течение тридцати календарных дней после даты поступления заявления от вкладчика. Оставшаяся часть пенсионных накоплений продолжит находиться под управлением Национального Банка. Учет пенсионных накоплений продолжит вести ЕНПФ.

Напомним, что для перевода пенсионных накоплений вкладчику необходимо обратиться в ЕНПФ с заявлением, которое может быть подано через личный кабинет на сайте enpf.kz либо при личном обращении в любое региональное отделение ЕНПФ.

ЕНПФ заключен договор о доверительном управлении пенсионными активами с тремя УИП. Ознакомиться с информацией о них и изучить их инвестиционные декларации можно на сайте enpf.kz в разделе «Услуги» - «Перевод части пенсионных накоплений в доверительное управление УИП».

Продолжают поступать заявления об использовании пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий. На 22 февраля 2021 года от уполномоченных операторов (АО «ЖССБ «Отбасы банк», АО «Народный Банк Казахстана», а также АО «Банк ЦентрКредит») поступило 158 276 заявлений на осуществление единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий.

102 650 заявлений на общую сумму порядка 543,6 млрд тенге уже исполнены. Средняя сумма выплат, поступившая на специальные счета вкладчиков, составляет более 5,3 млн тенге. Подробная информация об использовании пенсионных накоплений на жилье в разрезе регионов представлена на сайте enpf.kz в разделе «Показатели» - «Единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий и лечние». С тем, на какие цели казахстанцы используют единовременные пенсионные выплаты можно ознакомиться на сайте enpf.kz в разделе «Показатели» - «Единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий по целям».